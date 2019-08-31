Son Dakika Haberleri: Tuz Gölü'nde maraton heyecanı
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Tuz Gölü'nde maraton heyecanı

2 saat önce

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Uluslararası Tuz Gölü Ultra Maratonu gerçekleştirildi.

Tuz Gölü'nde maraton heyecanı, System.String[]

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Uluslararası Tuz Gölü Ultra Maratonu gerçekleştirildi.


Hayatın içinde sınırları zorlayarak, bedeni tanıyarak spor yoluyla keşfetmeye, gelişmeye ve eğlenmeye olanak sağlayan Uluslararası Tuz Gölü Ultra Maratonu'nun ev sahipliğini Şereflikoçhisar Kaymakamlığı ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı yaptı. 7'den 70'e herkesi spor ve doğa ile buluşturmaya amaçlayan organizasyona bu sene bin 200 sporcu katılım sağladı.


Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında 5 ayrı kategoride gerçekleştirilen koşu yarışlarının olmadığı zamanlarda sporcular ve beraberindeki kişiler gönüllerince eğlendi. - ANKARA

Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı, Şereflikoçhisar, Tuz Gölü, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
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