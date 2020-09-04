Tuz Gölü'nde Teknofest roket yarışları - Son Dakika

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 82 takımın yarıştığı 'Roket Yarışları' Tuz Gölü'ndeki atış merkezinde yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan roketler başarıyla fırlatıldı. Festivale katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Bu yarışmalar özellikle Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde gençlerimize bir altyapı kazandırmayı hedefliyor." dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. Yarışların bugün gerçekleşen etabını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar izledi. Bakan Varank, yarışmacı öğrencilerle bir süre sohbet edip, tasarladıkları roketleri inceledi. Roket atışlarının startını veren Bakan Varank, "TEKNOFEST ülkemizde hem halkın bilime, teknolojiye, uzaya, havacılığa ilgisini arttırmak hem de gençleri bu alanlara yönlendirmek üzere düzenleniyor. Bu kapsamda geçen sene 1 milyon 750 bin ziyaretçiyle buluşan ülkemizde oldukça coşku oluşturan bir festivalden bahsediyoruz. Biz festivalimizi düzenleyici kuruluşlar olarak Türkiye Teknoloji Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Anadolu'ya yaymanın önemli olduğunu düşündük. Bu sene festivalimizin finallerini Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Ama pandemi sebebiyle sadece bu sene yarışmalarla kısıtlı bir festival düzenliyoruz. İnşallah Anadolu'da bu heyecanı bundan sonraki senelerde pandeminin geçmesiyle birlikte bu heyecanı da Anadolu'ya yaymış olacağız." diye konuştu.