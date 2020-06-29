Tuz Gölü'nde ziyaretçi sayısı azaldı - Son Dakika

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü'nü ziyaret eden turistlerin sayısı, koronavirüs salgını nedeniyle azaldı. Pandemi nedeniyle yurt içi ve yurt dışından turların düzenlenmediği göle, sadece kendi özel araçlarıyla gelenler gezdi. Ziyaretçilerin çoğu maske takarak önlem alırken, sosyal mesafe kuralının ise unutulduğu görüldü. Turistlerin bazıları çıplak ayakla tuzun üstünde yürümeyi tercih etti, bazılarının ise çukurların içinde biriken tuzlu suyla ayağını yıkaması dikkat çekti. Gölü ziyaret edenler, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.