TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI - Son Dakika

TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI

26.04.2021 11:11

TÜRKİYE'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, Aksaray'da Mamasın Barajı ve Hırkatol köyü sazlıklarında mola verdi.

TÜRKİYE'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, Aksaray'da Mamasın Barajı ve Hırkatol köyü sazlıklarında mola verdi. Kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitmek üzere tekrar kanat çırpan flamingoların yolculuğu, görsel şölen oluşturdu.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü'ne göç eden flamingolardan bazıları, bu yolculuk sırasında Mamasın Barajı ve Hırkatol köyü sazlığında mola verdi. Bu anlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Flamingoların fotoğrafları çekmek için bölgeye gelen Fahri Tunç, Tuz Gölü'nün misafirlerinin Aksaray'ın sulak alanlarına gelmeleri biz fotoğraf tutkunlarını heyecanlandırdı. Sazlıklarda flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik dedi.

Flamingolar ise bir süre mola verdikten sonra kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitti.

'TUZ GÖLÜ, EN ÖNEMLİ KULUÇKA ALANI'

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü dünyada flamingoların en önemli kuluçka ve beslenme alanı. Su seviyesinin 1 metreyi geçmemesi, tuzlu ve acı su olması nedeniyle içindeki besinler itibarıyla flamingolar için bulunmaz bir yer. Biz buna habitat diyoruz. Bu alanlarda dünyada sayılı olarak var. Türkiye'de ise doğal olan tek alan Tuz Gölü'dür. Şu an için değil geçmiştin bu yana böyle. Biz yeni araştırmalarımızla bunları belirtmeye çalışıyoruz. Bunları belirtmenin yanında bu flamingoları korumak da çok önemli. Yaşam alanı için Tuz Gölü'nü seçmelerinin en büyük nedenlerinden birinin de insandan ve yabani hayvanlardan uzak olması, flamingoların tuz gölüne gelmesine sebeplerden biridir. Bunun yanında insan faktörünün azalması flamingo sayılarını artırıyor. Geçen yıl beklentilerimizin üzerinde flamingo sayısına ulaştık. Bu yıl da bunun üzerinde beslenmek ve üremek için Tuz Gölü havzasına gelmeye başladılar dedi.

TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI

Tuz Gölü, Aksaray, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN AKSARAY MOLASI - Son Dakika


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