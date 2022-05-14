TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU - Son Dakika
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TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU

14.05.2022 09:49

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç yoluyla gelen flamingolar, Aksaray'ın Mamasın Barajı'nda mola verip, kuluçka dönemini geçirecekleri Tuz Gölü'ne uçtu.

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne göç yoluyla gelen flamingolar, Aksaray'ın Mamasın Barajı'nda mola verip, kuluçka dönemini geçirecekleri Tuz Gölü'ne uçtu. Flamingoların yolculuğu, görselliğiyle dikkat çekti.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de ilgi çekiyor. Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30-35 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu sene de göç eden flamingolardan bazıları, yolculuk sırasında Mamasın Barajı'nda mola verdi.

Aksaray'da yaşayan Rabia Kaya, Flamingoları yakından görüp fotoğraflama imkanımız oldu. Sesleri ve görüntüsü bizleri büyüledi. Tuz Gölü'nden sonra Aksaray'ın Mamasın Barajı'nda görmemiz çok farklı bir doğa gezisi oldu. Herkesin allı turnaları gidip göreceği muhteşem bir yer dedi.

Flamingoların, Tuz Gölü'ne gitmek üzere kanat çırpması ise güzel görüntüler oluşturdu.

TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU
TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZ GÖLÜ'NE GÖÇ EDEN FLAMİNGOLARIN RENKLİ YOLCULUĞU - Son Dakika
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