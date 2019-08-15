Son Dakika Haberleri: Tuz Gölü'ne yoğun ilgi
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Tuz Gölü'ne yoğun ilgi

45 dakika önce

Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde vatandaşlar Tuz Gölüne akın etti.

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Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde vatandaşlar Tuz Gölüne akın etti. Ankara, Konya ve Aksaray illerinin ortasında yer alan Tuz Gölü, Kurban Bayramı süresince ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler çıplak ayakla Tuz Gölü'nde yürüyüş yaparken kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. - AKSARAY
Kurban Bayramı, Tuz Gölü, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
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