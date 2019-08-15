Tuz Gölü'ne yoğun ilgi
45 dakika önce
Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde vatandaşlar Tuz Gölüne akın etti.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
tatilinin dönüşünde vatandaşlar Tuz Gölüne akın etti. Ankara
, Konya
ve Aksaray
illerinin ortasında yer alan Tuz Gölü, Kurban Bayramı süresince ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler çıplak ayakla Tuz Gölü'nde yürüyüş yaparken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye
'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. - AKSARAY
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