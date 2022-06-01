Tuz Gölü'nü koruyacak atık su arıtma tesisleri tamamlandı

Cihanbeyli merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesisleri tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu Kararı ile "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilen, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan ve uluslararası kriterlere göre A sınıfı bir sulak alan olan Tuz Gölü'nü koruma amaçlı yapılan atık su arıtma tesislerinin, hedeflenen tarihte tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, test aşaması sonrası hizmet vermeye başlayacak Cihanbeyli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4 bin 500 metreküp/gün, Ömeranlı'daki tesisin 1500 metreküp/gün, Gölyazı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 400 metreküp/gün ve Tuzyaka'daki tesisin 400 metreküp/gün kapasiteli olarak hizmet vereceği ifade edildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Cihanbeyli ilçe merkezi ve Gölyazı Mahallesi ile Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka mahallelerinden kaynaklanan atık sular nihai olarak Tuz Gölü'ne deşarj ediliyordu. Tuz Gölü Havzası'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için bu mahallelerden kaynaklanan atık suların arıtılması için tamamladığımız tesisler büyük önem arz ediyor. Tesislerimizin tamamında Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği'ne istinaden hassas bölgeler için deşarj standartları seçildi. Tesislerimiz, uzun havalandırmalı aktif çamur prosesli olup karbon gideriminin yanında azot ve fosfor giderimi de yapacak. Atık su arıtma tesislerimizde atık sular çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılacak ve arıtılmış atık sular sulama amaçlı da kullanılabilecek. Hayırlı olsun."