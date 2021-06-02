Tuz Gölü'nün Korunması İçin 4 Önemli Yatırımın Temeli Atıldı - Son Dakika

İlk olarak Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin temel atma programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzölçümüyle, tarihi başkent olmasıyla anılan Konya'nın bir taraftan da önemli çevre unsurlarının bulunduğu bir şehir olduğunu dile getirdi.

37 MİLYON LİRALIK BİR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUYOR

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı'nın hem Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşıladığını hem de flamingolara ev sahipliği yapan çok önemli bir çevre alanı olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Buranın korunması da Büyükşehir Belediyemizin ve Çevre Bakanlığımızın en önemli önceliklerinden. Bugün Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin temelini atıyoruz. Ayrıca Kulu'daki tesisimizin rehabilitasyonunu gerçekleştiriyoruz. Böylece yaklaşık 37 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirilmiş oluyor. Burada ileri biyolojik arıtma yapacağız. İnşallah atık sular arıtmadan sonra güvenilir şekilde Tuz Gölü'ne deşarj edilmiş olacak." dedi.

TUZ GÖLÜ'NÜ VE ÇEVREYİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Tuz Gölü'nü ve çevreyi korumanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Başkan Altay, şöyle devam etti: "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Konya'mızın tüm projelerini takip ettiği gibi burada da ciddi bir hibe desteği var. İLBANK Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük'e ve Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya. Sayın Bakanımız hepimiz adına şu anda dünyanın yaşadığı en büyük krizi yönetmekle meşgul. Allah güç kuvvet versin. Bir Konyalı olarak da gurur duyuyoruz. Onun memleketinde böyle bir hizmeti yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah Konya, yarınlarda çok güzel olacak. Bunun için AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, il başkanımız hep birlikte şehrimize hizmet ediyoruz."

Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte bölgenin yapılamayan altyapı sorunlarını gidermeye çalıştıklarını aktaran Başkan Altay, "Bir taraftan da üstyapı işlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün olduğu gibi önemli çevre yatırımlarına imza atıyoruz. Dünya Çevre Günü vesileyle bugün buradayız. AK Parti olarak çevreye her zaman duyarlıyız. Çevrenin korunması için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BU YATIRIM ÇOK ÖNEMLİ

Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, "Kulu'da, Tavşançalı'da, Tuzyaka'da seçim döneminde de çok konuşulan bir konuydu; altyapı, kanalizasyon işlerini Büyükşehirimiz yapmıştı. Bugün arıtma tesislerinin de gerçekleştiriliyor olması çok önemli. Tüm Kulu adına size çok teşekkür ediyoruz. Burası bir tarım bölgesi ve kuraklığın çok belirgin yaşandığı bir yer. İnşallah bir gün bu ekip ruhuyla bu topraklar suyla buluşturulacak. Biz birlik beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe inşallah çok daha iyi hizmetler olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver de "Bu tesisleri bize kazandırmak için çaba sarf eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ömeranlı ve Tuzyaka Atık su Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı.

CİHANBEYLİ MERKEZ VE GÖLYAZI ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN DE TEMELİ ATILDI

Başkan Altay, Kulu'dan sonra Cihanbeyli Merkez ve Gölyazı Atık su Arıtma Tesisi'nin temel atma programına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren ilçelerde önemli projeler yürüttüklerini hatırlatan Başkan Altay, "Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte böyle temel altyapı hizmetlerinin de yapılma imkanı ortaya çıktı. Cihanbeyli yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük ilçesi. Atık Su Arıtma Tesislerini yapmak bugüne nasip oldu. Konya'nın tüm projelerinde bizden desteğini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Bu tesislerin temelini atıyorsak onun çok büyük katkısı var. Ayrıca hemşehrimiz Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, milletvekillerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BİRLİK, BERABERLİK VE AHENGİN OLDUĞU YERDE BEREKET OLUYOR

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: "İlçe belediyelerimizle çok önemli işler yürütüyoruz. Birlik, beraberlik ve ahengin olduğu yerde bereket oluyor. Cihanbeyli Belediye Başkanımızla uyumlu bir çalışma içindeyiz. Sorunları yerinde tespit edip, çözümler üretiyoruz. Bu bölgenin bir önemi de Tuz Gölü Koruma Havzasında olması. Bu yaptığımız tesisler de inşallah Tuz Gölü'nün korunması adına önemli bir iş olacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde çevreyle ilgili önemli projelerinin temeli atmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de "Böyle önemli yatırımın hayata geçmesi adına başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cihanbeyli Merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesislerinin temeli atıldı.

Temel atma programlarına; Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, İLBANK Bölge Müdürü Yüksel Demirci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Dairesi Başkanı Beyhan Oktar da katıldı.