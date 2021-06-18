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Tuz Gölü'nün misafir flamingoları, ilk kez yavruları ve yumurtalarıyla görüntülendi - Son Dakika

Tuz Gölü'nün misafir flamingoları, ilk kez yavruları ve yumurtalarıyla görüntülendi

18.06.2021 11:15
Tuz Gölü'nün misafir flamingoları, ilk kez yavruları ve yumurtalarıyla görüntülendi, System.String[]

Flamingolar, dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü'nde ilk kez bu yıl kuluçka alanında yumurta ve yavrularıyla görüntülendi.

Flamingolar, dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü'nde ilk kez bu yıl kuluçka alanında yumurta ve yavrularıyla görüntülendi.

Tuz Gölü ve çevresi, barındırdığı doğal değerleri yanında, Türkiye'de flamingolarının en önemli yuvalama alanlarından biri konumunda bulunuyor. Havaların ısınmasının ardından, önemli göç yolları üzerinde bulunan Tuz Gölü'ne her yıl on binlerce flamingo geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, 2000 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Tuz Gölü ve çevresinde 2015'ten beri Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi yürütülüyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Tuz Gölü'nün eşsiz beslenme, kuluçka ve kreş imkanı sunduğu flamingolar, marttan eylül-ekim ayına kadar gölde misafir oluyor.

Yaklaşık 27-31 gün süren kuluçkadan sonra flamingo yavruları, yumurtadan çıkarak bir araya geliyor ve gölün besince zengin güney kısmına inerek kreş alanı oluşturuyor.

İklim değişikliği dolayısıyla Türkiye'de 2021'in kurak geçmesi ve Tuz Gölü'nde tuzluluktan kaynaklı buharlaşmanın yoğun olması nedeniyle bölgede geçen yıllara göre, daha az su tutulması oldu. Bu nedenle normal dönemlerde yumurtalamanın ardından bölgeden ayrılan flamingolar, kuluçka alanından henüz ayrılmadı. Bölgeden ayrılmayan flamingolar, uçaktan yapılan yakın fotoğraf çekimleri ile ilk kez bu yıl kuluçka alanında yumurta ve yavrularıyla görüntülendi. Flamingoların yumurtaları ve yavrularıyla objektiflere yansıdığı anlar güzel görüntüler oluşturdu.

Tuz Gölü'nde 2011'de 18 bin 418, 2012'de 20 bin 274, 2013'te ise 20 bin 292 yavru flamingo görüldü ancak yavru sayısı iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve ani hava değişimleri dolayısıyla, 2014'te ani bir düşüşle 2 bin 893'e geriledi. Flamingo kreşinde, 2016'da 9 bin 564, 2017'de 11 bin 79, 2018'de 12 bin 746, 2019'da 20 bin 381 ve 2020'de 18 bin 125 yavru bulunduğu belirlendi.

Hedef, flamingo neslinin korunması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Tuz Gölü ve çevresinde, flamingo nüfusunun tespiti, izlenmesi, popülasyonlarının araştırılması, bu canlılara yönelik tehditler ve koruma tedbirlerinin belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Bölgede flamingo popülasyonunun araştırılmasına yönelik veri elde etmek için sayım işlemi de yapılıyor.

Böylece, flamingoların neslinin tükenme tehlikesinin azaltılması ve en önemli kuluçka alanı Tuz Gölü ile çevresinin korunması hedefleniyor.

Tuz Gölü'nün misafir flamingoları, ilk kez yavruları ve yumurtalarıyla görüntülendi
Tuz Gölü'nün misafir flamingoları, ilk kez yavruları ve yumurtalarıyla görüntülendi
Tuz Gölü'nün misafir flamingoları, ilk kez yavruları ve yumurtalarıyla görüntülendi
Tuz Gölü'nün misafir flamingoları, ilk kez yavruları ve yumurtalarıyla görüntülendi
Tuz Gölü'nün misafir flamingoları, ilk kez yavruları ve yumurtalarıyla görüntülendi

Tuz Gölü, Türkiye, Ekim, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuz Gölü'nün misafir flamingoları, ilk kez yavruları ve yumurtalarıyla görüntülendi - Son Dakika


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