Tuz lambası nedir ve ne işe yarar? Tuz lambası faydaları nelerdir? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tuz lambası nedir ve ne işe yarar? Tuz lambası faydaları nelerdir? - Son Dakika Magazin

Tuz lambası nedir ve ne işe yarar? Tuz lambası faydaları nelerdir?

7 saat önce

Tuz lambası, tuzdan yapılan bir lamba çeşidi olarak yer almaktadır.

Tuz lambası nedir ve ne işe yarar? Tuz lambası faydaları nelerdir?, System.String[]

Tuz lambası, tuzdan yapılan bir lamba çeşidi olarak yer almaktadır.


Tuz Lambası Nedir?


Tuz lambası Himalaya tuzu ya da Çankırı tuzu kullanılarak yapılmaktadır. Kullanıldığı ortamda insan sağlığı üzerine etkileri ile tercih edilmektedir. Lambanın yapımında kaya tuzu hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de tuz lambası adı ile bilinmektedir.


Tuz Lambası Ne İşe Yarar?


Tuz lambası kullanıldığı ortama negatif iyonlar yaymaktadır. Bu iyonlar sayesinde ortamın havası değişmekte ve temizlenmektedir. Tuz lambasının yaydığı negatif iyonları nefes almayı kolaylaştırmakla birlikte insan sağlığına büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. Faydalı olması nedeni ile sıklıkla kullanılmakta ve kullanılması önerilmektedir. Şifa kaynağı olarak farklı alanlarda kullanılmaktadır.


Tuz Lambası Faydaları Nelerdir?


Nem Dengesini Sağlar: Bulunduğu ortamda fazla nem oluşumunu engeller. Bu özelliğini tuzun fazla nemi çekmesinden kazanmaktadır. Tuz lambası içerisinde bulunan ampul sayesinde tuzun nem emme özelliği maksimum düzeydedir. Nemli ve rutubetli ortamların sağlıklı nem dengesine ulaşmasını sağlamaktadır.


Kas Ağrılarını Azaltır: Kas ve eklem ağrıları nemli ortamlarda büyük ölçüde artmaktadır. Tuz lambası bulunduğu ortamın nem dengesini sağlayarak, kas ağrılarının azalmasına yardımcı olmaktadır.


Solunum Yolu Hastalıklarına İyi Geliyor: Tuz lambası en çok kullanıldığı mekanın havasını izole etmesi ile dikkat çekmektedir. Kullanıldığı ortamda yaydığı negatif iyonlar solunum yolları hastalıklarına iyi gelmektedir. Nefes darlığı, astım ve alerji sorunlarının iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda sinüzit hastalarının da rahat nefes almasını sağlamaktadır.


Uyku Kalitesini Arttırıyor: Uyku problemi yaşayan kişilerin rahat bir şekilde uyumasını sağlıyor. Gece lambası olarak kullanıldığında, yatak odasının havasını izole ederek rahat nefes almayı ve buna bağlı olarak kaliteli bir uyku imkanı sunuyor.


Pozitif Duyguları Harekete Geçiriyor: Dekoratif amaçlı kullanıldığında barındırdığı renkler ile pozitif düşüncelerin artmasına yardımcı oluyor. Huzurlu bir ortam oluşmasında etkili oluyor.


Konsantrasyon Arttırıyor: Rahat nefes almaya yardım etmesi ve pozitif duyguları harekete geçirmesi sayesinde odaklanmayı kolaylaştırıyor Uzun süreli çalışmalarda dikkat toplamaya yardımcı oluyor. Bu sürede çok yorulmayı da önemli ölçüde engelliyor.


Tuz Lambası Nerde Kullanılır?


Tuz lambası çok kullanılan oturma odalarında kullanılarak, gün içerisinde rahat nefes almaya yardımcı olmaktadır.


Çalışma odaları ve ofis içinde kullanılması ile odaklanma ve konsantrasyonu sağlamaya yardımcı olmaktadır. Bu sayede de yüksek performans ile çalışma imkanı sağlamaktadır.


Yatak odası ve çocuk odasında kullanılarak kaliteli ve rahat bir uyku imkanı sunmaktadır. Bu alanlarda kullanımında ayrıca gece lambası özelliği de etkili olmaktadır.


Dekoratif amaçlı olarak iş yerlerinde ve ofislerde farklı mekanlarda etkili bir biçimde kullanılabilmektedir. Tüm kullanım alanlarında nefes alma kolaylığı ve buna bağlı olarak çeşitli sorunlara çözüm olmaktadır.

Çankırı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşındaki çocuğun yere yığıldığı anlar, izleyenleri korkuttu
Ünlü isimler, mülteci çocuklarının sınır kapılarında yaşadığı drama tepki gösterdi Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:12:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuz lambası nedir ve ne işe yarar? Tuz lambası faydaları nelerdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]