Tuz Mağarası'nın sporcular üzerindeki etkisi araştırılıyor - Son Dakika

Tuz Mağarası'nın sporcular üzerindeki etkisi araştırılıyor

- Tuz Mağarası'nın sporcular üzerindeki etkisi araştırılıyor Çankırı Tuz Mağarası için akademik çalışma başladı Çankırı, sağlık ve spor turizmine ağırlık veriyor Çankırı'da kampta olan Türkiye Boks Milli Takımı kondisyon ve performans araştırması için Tuz Mağarası'nda antrenmanlara başlanıldı.

- Tuz Mağarası'nın sporcular üzerindeki etkisi araştırılıyor

Çankırı Tuz Mağarası için akademik çalışma başladı

Çankırı, sağlık ve spor turizmine ağırlık veriyor

ÇANKIRI - Çankırı'da kampta olan Türkiye Boks Milli Takımı kondisyon ve performans araştırması için Tuz Mağarası'nda antrenmanlara başlanıldı.

Tuz Mağarası'nın havasının sporcuların kondisyonu, performansı ve dinçliği noktasında bilimsel olarak kanıtlanması amacı ile akademisyenler eşliğinde antrenmanlara başlayan Türkiye Boks Milli Takımı'nda sporcuların ön testleri yapıldı. Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan takımın kuvvet ve kondisyon antrenörü Taner Koçbay, ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını kaydetti. Koçbay, "Sporcularımızla beraber bugün Tuz Mağarasına geldik. Üniversiteden gelen hocalarımızla oluşturulan hipotezler doğrultusunda sporcuların akciğer kapasitesinde bir gelişim oluşup olmayacağını gözlemlemek amacıyla antrenmanlarımıza burada başladık. Burada ciddi bir hazırlık içerisine girdik. İnşallah faydasını göreceğiz. Olimpiyatlara ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Beklentilerimiz yüksek. İnşallah madalyayla döneceğiz. Şu anda performans, antrenman olarak başlardayız. Londra'ya gitmeden önce en zirve halimizi yakalayacağız. Orda en iyi performansımızı göstereceğiz. Ben sporcularımın burada maksimum oksijen tüketimini yani zorlu bir egzersiz esnasında tüketeceği oksijen kapasitesinin artacağını düşünüyorum. Bu da bizim sporcularımızın ring esnasında dinlenme aralığında daha hızlı toparlanmalarına vesile olacaktır. Bizim öngörümüz katkısı olacağı yönündedir. Buranın sporcular üzerindeki etkisi kanıtlandığında sadece bizim tercih sebebimiz değil dünyadan birçok branştan talep gelebilir. İnşallah turistik açıdan da sportif açıdan da Çankırı'da güzel faaliyetler düzenlenecektir. Böyle bir ortamda daha önce hiç bulunmadım. Sporcularımızla beraber hissiyatlarımız aynı doğrultuda. Buradaki nefes alışı, hava ortam dışarıya göre çok farklı. Buraya gelmeyen insanlarımız ya da sporcularımız varsa en azından bir kere gelip denemelerini tavsiye ederim. Başka branşlara da faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Söyler: "Sağlık ve spor turizmi oldukça yaygınlaştı"

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Söyler ise, "Alternatif turizm faaliyetlerinden biri olan sağlık ve spor turizmi son yıllarda dünyada oldukça yaygınlaştı. Sağlık ve spor turizmi faaliyetlerinden birisi olan speleoterapi ve tuz mağarasındaki aktiviteler tuz mağarasına sahip ülkelerde yaygınlaşmaya başladı. Polonya'daki tuz mağarasında alternatif kondisyon salonları speleoterapi dediğimiz terapi amaçlı odalar kurulmuştur. Buradaki amacımız da Türkiye'nin en büyük tuz rezervine ve bütünlük hacmine sahip Çankırı Tuz Mağarasındaki sportif performansa katkısı ve gelişimi yönünden amaç doğrultusunda faydası olup olmadığını ispatlamaya kanıtlamaya çalışıyoruz. Bu sayede hem ilimizi tanıtmış olacağız ulusal ve uluslararası alanda hem de tuz mağaralarında sportif aktiviteleri yaygınlaştırmış olacağız. İlimizde bulunan Türkiye Boks Milli Takım sporcularının ön test değerlendirmelerini yaptık. Bugün de başladık, 5 Ekim'e kadar sabah antrenmanlarını burada yapacaklar bizim verdiğimiz program doğrultusunda. 5 Ekim itibariyle de son test değerlendirmesini yapıp aradaki farkı rapor halinde Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız ve üniversitemize sunarak sonlandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Çınar: "Performansın arttırdığını gözlemledim"

Yıldız Bayan Boks Milli Takım Baş Antrenörü ve Proje Koordinatörü Ahmet Çınar ise, "Buradan dünya şampiyonasında derece yapan Avrupa şampiyonu olmuş sporculara sahibiz. Ben 2015 yılında üniversitedeki hocalarımın desteğiyle akademik bir düzeyde performansı artırıcı sistemler üzerinde yoğunlaştım. Tuz mağarasından da sporcunun performansını artırabileceğini düşündüm. O anlamda bizim Çankırı sporcularını burada antrenman yaptırmaya başladım. Bunun nihayetinde performansın arttırdığını gözlemledim. Fakat bunun bir geçerliliği yoktu. Ben sürekli kan değerinde ve performansındaki artışı gözlemledim. Öyle ki bu Türkiye şampiyonalarında gözle görülür bir ivme gösterdi. Hatta Çankırılı kadın boksörler mecazi anlamda doping mi kullanıyorlar, yorulmak nedir bilmiyorlar gibi ifadelerle karşılaştım. Bu bende bazı şeylerde şimşekler çaktırdı. Burada Tuz Mağarası'nda antrenman yapılması gerekliliğine karar verdim. Bu arada sporcular ön testlerden geçtiler. Bir şekilde antrenmanlar yapmaya başladılar. Bunun sonucunda ben defalarca gördüm ama bilimsel bir dayanağı yoktu. Bu bilimsel dayanağı da Allah'ın izniyle ispatlayacağız. Şehrimiz adına güzel bir kazanç olacağı kanaatindeyim" dedi.

Çiftçi: "Ciğerlerimizin açıldığını hissediyorum"

Antrenmana katılan milli sporcu Batuhan Çiftçi de, "52 kilogramda ülkemizi temsil ediyorum. Fenerbahçe'nin sporcusuyum. 22 yaşındayım. Pandemiden dolayı 3-4 ay kamplar olmadı. Evde kendi şehirlerimizde idmanlarımızı yaptık. Bugün de buraya Tuz Mağarası'na geldik. Benim ilk idmanım, burası güzel. Ciğerlerimizin açıldığını hissediyoruz. Solunum olarak burada nefes aldığımızı hissediyoruz. Bu da bizim akciğer kapasitemizi açacağını düşünüyorum, daha iyi olacağını düşünüyorum. Olimpiyat vizesini aldım, orada madalya bekliyorum. Ona göre çalışıyorum, hedeflerimiz o yönde" diye konuştu.

Tuz Mağarası'nın sporcular üzerindeki etkisi araştırılıyor
Tuz Mağarası'nın sporcular üzerindeki etkisi araştırılıyor
Tuz Mağarası'nın sporcular üzerindeki etkisi araştırılıyor
Tuz Mağarası'nın sporcular üzerindeki etkisi araştırılıyor
Tuz Mağarası'nın sporcular üzerindeki etkisi araştırılıyor

Türkiye, Çankırı, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tuz Mağarası'nın sporcular üzerindeki etkisi araştırılıyor - Son Dakika Spor

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