Tuz mağarasında antrenman yapan milli boksörlerin performansı arttı

Çankırı'da Hititler'den beri kullanılan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasında, yerin 150 metre altında antrenman yapan Boks Milli Takımı sporcularında performans artışı yaşandığı belirlendi.

Tuz mağarasında yaklaşık 10 gündür süren antrenmanların ardından sporcular teste tabi tutuldu.

Orhan Saka Spor Salonu'nda Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Söyler tarafından yapılan testlerde, sporcuların performansında artış olduğu aktarıldı.

Deliceoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tuz mağarasındaki antrenmanların amacının, mağaranın holotropik etkisinin en yüksek şekilde hissedilmesi olduğunu söyledi.

Sporcuların mağarada hem direnç hem de dayanıklılık antrenmanları yaptıklarını belirten Deliceoğlu, "Bazı parametrelerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi dayanıklılık, diğerleri ise kuvvet ve denge tarzında parametrelerdi. Dayanıklılık anlamında özellikle çalışmanın en dominant testi olarak dayanıklılıkta belirli bir noktada gelişme gözlemledik. Ama 9 günde yüksek yoğunlukta antrenmanda elde ettiğimiz yüzde 2'lik, yüzde 4'lük bir etki olduğunu görüyoruz. Eğer kamp dönemi uzasaydı bu etkinin daha fazla olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Sporcuların özellikle aerobik kapasitelerinde artış olduğunun altını çizen Deliceoğlu, şöyle konuştu:

"Tuz mağarasının boksörlerde, müsabakayı yüksek yoğunluklu geçiren sporcularda etkili olduğu gözlemleniyor. Ancak istatistiksel sonuçlara yine bakılacaktır. Ortalamalara bakarak ikisi arasında kıyaslama yaptığımız zaman, tuz mağarası sporcuların aerobik kapasite geliştirmesinde etkilidir diyebiliriz. Bu çalışmanın özellikle Çankırı iline kazandırılması ve bilimsel bir yayına dönüştürülmesiyle ilgili bir düşünce var. Bununla ilgili etik kurulu raporu alınıyor. Eğer yapabilirsek, bilimsel bir yayına dönüştürmek istiyoruz. Bu bilimsel yayın sayesinde, yurt dışında performans sporuyla ilgilenen bilim insanlarının böyle bir yer olduğunu öğrenmelerini ve pozitif bir etki yaratabileceğini ispatlamaya çalışıyoruz. Bunun da Çankırı'ya spor turizmi anlamında katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Ak: "Tuz mağarası dünyaya açılan kapımız olacak"

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, tuz mağarasının sporcular üzerindeki etkisini bilimsel olarak ortaya çıkarmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Sporcular üzerinde yapılan son testlerde, mağaranın performansa olumlu katkı sağladığının anlaşıldığını vurgulayan Ak, "Bu bir çalışma ve biz Boks Milli Takımı'yla yetinmeyeceğiz. Diğer spor branşlarında da benzer çalışmaları yapacağız. Tuz mağaramızı spor salonuna dönüştürerek, bu çalışmaları, performans testlerini tekrar tekrar yaparak daha ciddi şekilde bunu ortaya koymuş olacağız. Şüphe götürmeyecek şekilde ispatlanmış olacak. Bu sağlandığında, tuz mağarası dünyaya açılan bir kapımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Boks Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ise sporcuların performansındaki artışın kendileri için sevindirici olduğunu dile getirdi.

Antrenman sonucu sporcuların performansında beklenilenden daha fazla artış yaşandığını aktaran Dumlupınar, "Ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde tuz mağarasında oluşturulacak spor ortamıyla, spora ve sporculara çok katkı sağlayacak. Aynı zamanda eğer bu katkıyı dünyaya ispatlarsak, spor turizmi açısından Çankırı tuz mağarasının çok gündeme geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü ve Proje Koordinatörü Ahmet Çınar da yapılan çalışmalar sonucunda tuz mağarasının sporcuların performansına olan katkısını ispatladıklarını kaydetti.

Kısa sürede büyük işler başardıklarını anlatan Çınar, emeği geçenlere teşekkür etti.