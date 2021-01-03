Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı

03.01.2021 10:52
Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı, System.String[]

Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl Özel İdaresi ve Tuzluca Köylere Hizmet Götürme Birliği ortaklığıyla Tuzluca Tuz Mağaralarında inşa edilen Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı.

Iğdır Üniversitesi, Iğdır İl Özel İdaresi ve Tuzluca Köylere Hizmet Götürme Birliği ortaklığıyla Tuzluca Tuz Mağaralarında inşa edilen Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörlük binası senato odasında Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın öncülüğünde Iğdır Valiliği, Tuzluca Kaymakamlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ile birlikte Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Rektör Alma'nın yanı sıra Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, Iğdır Valiliği adına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Faruk Korkusuz ve projede görevli üniversite akademik ve idari personeli katıldı.

Yapılan toplantıda güncel durum değerlendirmesi yapılarak 1.Etap için yapılacak son çalışmalar ve bütçe konuları görüşüldü. Yine görüşme çerçevesinde gelinen noktada başarılı bir ilerleme kaydedildiği, projenin Iğdır ve ülkemiz için önemi vurgulandı. Proje kapsamında 1.Etap için sona gelindiği dönemde karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak ve projenin ileri aşamalarında yapılacak çalışmalar hakkında yol haritası çizilerek toplantı sona erdi. - IĞDIR

Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği, araştırma, Tuzluca, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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