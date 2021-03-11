Tuz tüketimine dikkat - Son Dakika

Tuz tüketimine dikkat

11.03.2021 10:57
Tuz tüketimine dikkat, System.String[]

Acıbadem Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, erişkinlerin günde 5-6 gramdan az tuz kullanmalarının önerildiğini belirterek, "Ülkemizde sadece ekmekle alınan tuz miktarı bile günde 7.2 grama kadar çıkabiliyor" dedi.

Acıbadem Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, erişkinlerin günde 5-6 gramdan az tuz kullanmalarının önerildiğini belirterek, "Ülkemizde sadece ekmekle alınan tuz miktarı bile günde 7.2 grama kadar çıkabiliyor" dedi.

Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, başta yüksek tansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun temelinde aşırı tuz tüketiminin yattığına dikkat çekerek, "Türkiye'de erişkin nüfusun yaklaşık üçte birinde yüksek tansiyon görülüyor. Kan basıncı ortalamamız da Japonya, Çin, İngiltere ve ABD'den daha yüksek. Bu da mutlaka toplum genelinde tuz kısıtlaması yapmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

TUZUN YÜZDE 75'İ HAZIR GIDALARDAN

Vücuda giren tuzun, sadece yemeğe eklenen tuzdan ibaret olduğunun sanıldığını ifade eden Zümrütdal, "Ancak salça, patates cipsi, hazır çorba ve soslar, bisküvi, pasta, sosis, turşu, zeytin, kuruyemiş, konserve ve dondurulmuş gıdaların içerdikleri yüksek tuz miktarı ile günlük ihtiyacımızın da üzerinde tuz almamıza neden olur. Genel olarak tuzun yüzde 75'ini hazır gıdalardan alıyoruz. Hatta damakta tuz tadı bırakmayan bazı hazır gıdalar bile gizli tuz kaynağı olabiliyor. Özellikle içeriğinde et aroması bulunan ürünlerde 'Çin tuzu' olarak bilinen ve bağımlılık yapabilen monosodyum glutamat bulunuyor. Ülkemizde sadece ekmekle alınan tuz miktarı bile günde 7.2 grama kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

ETİKETTEKİ TUZ MİKTARINI OKUYUN

Tuz tüketimine kişisel olarak dikkat etmenin yanı sıra özellikle hazır gıdalardaki tuz oranının da denetimlerle azaltılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, tüketicilere de etiket okuma alışkanlığı edinmeleri çağrısında bulundu. Ürün paketlerinin içerik etiketinde zaman zaman tuz yerine sodyum miktarının belirtildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, "Etikette belirtilen sodyum değeri ise tuz karşılığını bulmak için 2.5 ile çarpmak gerekiyor" dedi.

YAVAŞ YAVAŞ AZALTABİLİRSİNİZ

Tuz tüketimine dikkat etmenin kan basıncını düşürmesinin yanı sıra koroner kalp hastalığı, miyokard enfarktüsü, felç, mide kanseri ile böbrek hastalıklarının riskini düşürdüğünü ve kemikleri de koruduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayşegül Zümrütdal, "Dolayısıyla bu sağlık harcamalarında çok ciddi bir tasarruf demektir. Bu nedenle artık tüm ülkeler, tuz tüketimini azaltma yönünde ciddi çaba gösteriyor" diye konuştu.

Tuzu birdenbire kesmenin zor olduğunu ancak yavaş yavaş azaltma yöntemi ile tat duyusunun daha kolay uyum sağlayacağını söyleyen Zümrütdal, şunları kaydetti:

"Hipertansiyon ve diğer kronik hastalıkların önlenmesi için erişkinlerin günde 5-6 gramdan az tuz kullanmaları öneriliyor. Diyet tuz olarak bilinen potasyum ağırlıklı tuzları, kalp ve böbrek yetmezliği olanlar ile yüksek tansiyon hastaları kullanmamalı. Rafine tuz yani sofra tuzu masamıza gelene dek çok fazla kimyasal işleme maruz kalıyor. Bu nedenle kaynağından emin olduğumuz doğal Himalaya tuzu ve deniz tuzu, aynı zamanda sofra tuzuna göre daha fazla mineral içeriğine sahip olduklarından, tüketim için öncelikli tercih edilebilir."

(İHA)

Japonya, Türkiye, Adana, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuz tüketimine dikkat - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı ilimizde durum vahim! Yetkililer "Çift maske takın" uyarısında bulundu Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi
Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw'ün getirilmesini önerdi Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw'ün getirilmesini önerdi         
15:14
Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı         
14:59
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu         
14:29
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi         
11:11
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 15:26:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuz tüketimine dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei