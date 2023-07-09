Tuz yükü beyan edilen TIR'da, 49 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Tuz yükü beyan edilen TIR'da, 49 kilo eroin ele geçirildi

Tuz yükü beyan edilen TIR'da, 49 kilo eroin ele geçirildi

09.07.2023 10:56

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, tuz yüklü olduğu belirtilen araçta 49 kilo eroin ele geçirildi. Gümrük Muhafaza Ekipleri, TIR'ı yakın takibe alarak detaylı bir kontrol gerçekleştirdi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen araç, narkotik dedektör köpek eşliğinde arandı. Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tuza benzer maddelerin eroin olduğu ortaya çıktı. Toplamda 49 kilo eroin ele geçirilen TIR hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tuz yükü beyan edilen TIR'da, 49 kilo eroin ele geçirildiCumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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