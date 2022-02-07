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'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede - Son Dakika

'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede

07.02.2022 13:16
'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede

Samsun'da 26 yaşındaki gencin 'tuzağa düşürülerek öldürülmesi' olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 26 yaşındaki gencin 'tuzağa düşürülerek öldürülmesi' olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda bir hafta önce saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı tarafından araçla olay yerine götürülerek burada araçtan inince silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Yasin Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir gün sonra hayatını kaybetti.

Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı cinayetin şüphelilerini 3 gün önce Bafra ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan, aralarında aracıyla Yasin Yıldırım'ı olay yerine götürenin de bulunduğu 6 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede
'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede

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Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Mahallesi, Samsun, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Tuzağa düşürülerek öldürülme' olayıyla ilgili 6 şüpheli adliyede - Son Dakika


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