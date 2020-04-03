Tuzak düzenekleri ile keklik avlayan 4 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kekliklerin canlı olarak ele geçirilmesi amacıyla kurulan tuzak düzenekleri ile keklik avlayan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, tuzak ile keklik avlandığı bilgisi alan Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yürüttükleri çalışmada, canlı keklik yakalamak için kurulan tuzak düzenekleri ile 5 kınalı keklik ele geçirdi.



Olayla ilgili 4 kişiye idari para cezası uygulanırken, 5 kınalı keklik doğaya bırakıldı.