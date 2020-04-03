Son Dakika › Güncel › Tuzak düzenekleri ile keklik avlayan 4 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
Tuzak düzenekleri ile keklik avlayan 4 kişiye para cezası verildi
7 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kekliklerin canlı olarak ele geçirilmesi amacıyla kurulan tuzak düzenekleri ile keklik avlayan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kekliklerin canlı olarak ele geçirilmesi amacıyla kurulan tuzak düzenekleri ile keklik avlayan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, tuzak ile keklik avlandığı bilgisi alan Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yürüttükleri çalışmada, canlı keklik yakalamak için kurulan tuzak düzenekleri ile 5 kınalı keklik ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 kişiye idari para cezası uygulanırken, 5 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:28 Kaynak: AA
Son Dakika Bayern Münih'ten karantinayı ihlal eden Boateng'e para cezası Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış Kars'ta motosikletiyle karantinadaki köyünden kaçan kişi yakalandı