Tuzak düzenekleriyle keklik avlayan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

Nurdağı ilçesinde kekliklerin canlı olarak ele geçirilmesi amacıyla kurulan tuzak düzenekleriyle keklik avlayan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Sakçagözü Mahallesinde tuzakla keklik avlandığı bilgisi alan Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede yaptığı araştırmada, canlı keklik yakalamak için kurulan tuzak düzenekleri ile 3 kınalı keklik ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişiye, 780 lira tazminat ile 5 bin 316 lira idari para cezası uygulanırken, 3 kınalı keklik doğaya bırakıldı.