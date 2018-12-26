Son Dakika Haberleri: Tuzak Gibi Ölüme Soruşturma

Tuzak Gibi Ölüme Soruşturma

2 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde görme ve konuşma engelli gencin kapağı açık bırakılan su kuyusuna düşerek ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Tuzak Gibi Ölüme Soruşturma, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde görme ve konuşma engelli gencin kapağı açık bırakılan su kuyusuna düşerek ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. 34 yaşındaki İsmail Akar ise dualarla toprağa verildi.

Köy meydanında bulunan ve traktörlerin dalgıç pompa ile su aldığı havuz kapağı açık bırakılınca kuyuya düşerek hayatını kaybeden İsmail Akar'ın otopsi yapılan cenazesi ailesi tarafından alınarak Engürücük Mahallesine getirildi. Burada cenaze namazı kılınan ve helallik alınan Akar köy mezarlığında dualarla defnedildi.

İlk bulgulara göre şüpheli bir durumunda olmadığı öğrenilen olay sonrası Gemlik Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Engürücük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, engelli gencin düşmesi sonrası dilsiz olduğundan sesini duyuramamış olabileceği üzerinde dururken, aynı zamanda kör olmasının da düşmesinde etken olabileceğini ifade ettiler.

Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:03 Kaynak: İHA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa
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