Tuzak ile kaçak keklik avlayan şahıs yakalandı - Son Dakika

Malatya'da, tuzak ile kaçak Keklik avlayan şahıs yakalandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrol faaliyetlerinde, deniz böceklerinin kabuğundan yapılan canlı mühre ile tuzak kurarak avlanan şahsa yasal işlem yapıldı. Bir adet canlı kekliğe ve yasa dışı avda kullanılan teçhizatlara el konuldu.



Kınalı keklik ise doğaya salındı. - MALATYA