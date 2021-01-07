Tuzak kurarak saka kuşu avlayan iki kişi yakalandı - Son Dakika

Tuzak kurarak saka kuşu avlayan iki kişi yakalandı

07.01.2021 16:58
Tuzak kurarak saka kuşu avlayan iki kişi yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzak kurarak avlayan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde avlanması yasak olan saka kuşlarını tuzak kurarak avlayan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tuzaklarla saka kuşlarını yakalayan E.T.(54) ve E.C.(52) yakaladı. Polis ekipleri, yakalanan saka kuşları ile tuzaklı kafesleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekiplerine teslim etti. Yakalanan saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri tarafından doğaya salındı.

Öte yandan, avlanması yasak olan saka kuşlarını avlayan 2 kişiye Kara Avcılığına Muhalefet Suçundan toplam 8 bin 384 lira ceza yazılırken, ayrıca Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca sokağa çıkma yasağına uymamaktan işlem yapıldı. - MANİSA

Tuzak kurarak saka kuşu avlayan iki kişi yakalandı
Tuzak kurarak saka kuşu avlayan iki kişi yakalandı
Tuzak kurarak saka kuşu avlayan iki kişi yakalandı
Tuzak kurarak saka kuşu avlayan iki kişi yakalandı

Hisarcık, Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzak kurarak saka kuşu avlayan iki kişi yakalandı - Son Dakika


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