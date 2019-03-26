Son Dakika Haberleri: Tuzak Kurduğu İş Arkadaşının Otomobiline Çarpıp, Ateş Açtı

Tuzak Kurduğu İş Arkadaşının Otomobiline Çarpıp, Ateş Açtı

58 dakika önce

ANKARA'da, Cemal Ö., dün gün içerisinde tartıştığı Önder Y.'yi, kırdığı otomobilinin aynasını tamir ettirme bahanesiyle çağırıp, tuzak kurdu.

Tuzak Kurduğu İş Arkadaşının Otomobiline Çarpıp, Ateş Açtı, System.String[]
ANKARA'da, Cemal Ö., dün gün içerisinde tartıştığı Önder Y.'yi, kırdığı otomobilinin aynasını tamir ettirme bahanesiyle çağırıp, tuzak kurdu. Cemal Ö., trafikte aracıyla Önder Y.'nin otomobiline çarpıp, ateş açtı. Önder Y. şans eseri olayda yara almazken, polis, Cemal Ö. ile yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece  Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1488. Cadde'de meydana geldi. Cemal Ö. ile iş arkadaşı Önder Y., dün sabah saatlerinde tartıştı. Tartışma sırasında Cemal Ö., Önder Y.'ye ait 06 BHZ 100 plakalı otomobilin aynasını kırdı. Akşam Cemal Ö., kırılan aynayı yaptırma bahanesiyle Önder Y. ile telefonla irtibat kurdu. Buluşmak için yola çıkan Önder Y., Yozgat Bulvarı üzerine geldiğinde, 06 FL 8451 plakalı otomobilden aracına ateş açıldı. İki sürücü arasında trafikte kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında 06 FL 8451 plakalı otomobil, Önder Y.'nin aracına çarptı. Olayın ardından diğer otomobilden inen 3 kişi, Önder Y.'nin aracına doğru iki el ateş etti. Şüpheliler, tekrar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Önder Y., kendisine ateş eden kişinin aynı iş yerinde çalıştığı Cemal Ö. olduğunu ve yanında ismini bilmediği 2 kişinin bulunduğunu söyledi. Yapılan incelemede, kurşunların otomobilin camından girip, döşemelere saplandığını belirlendi.

Polis ekipleri, Cemal Ö. ile yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:36 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, Güncel
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