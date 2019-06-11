Tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

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Şizofreni hastası, 1'i polis 3 kişiyi yaraladı, 1 kişiyi de öldürdü

Her satırı ayrı vahşet! Kız arkadaşını cinsel istismarda bulunarak testereyle parçaladı

Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu