TUZAĞA DÜŞÜRDÜKLERİ KİŞİLERE GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPAN ÇETEYE OPERASYON - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde T.T. adlı kadının evine davet edip birlikte olduğu erkeklerin görüntülerini çektikten sonra eve gelen kişilerin şantaj yaparak gasp ettiği çete üyeleri yakalandı. 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kapaklı'da yaşayan E.Y., sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla arkadaş olduktan sonra daveti üzerine evine gitti. E.Y., kadınla ilişkiye girdikten bir süre sonra eve iki kişi E.Y'yi etkisiz hale getirip darp ederek kredi kartı ve banka hesaplarında bulunan 30 bin TL ile cep telefonu ve nakit paralarını aldı. Bu kişiler, E.Y.?yi elinde uygunsuz görüntüleri bulunduğunu ve şikayetçi olması halinde kullanacaklarını belirterek, şantajda bulundu.

Gasp edilen E.Y, önceki gün Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, başından geçenleri anlatarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kapsamlı araştırma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, E.Y.?yi evine davet eden T.T., adlı kadın ile diğer şüpheliler T.A., O.A., R.A., S.K., VE S.C.?yi yakaladı. İncelemede şebeke üyelerinin daha önce de benzer yöntemle tuzağa düşürdükleri erkekleri gasp ettiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy adliyesine sevk edilen şüphelilerden T.T., O.A., RA. VE T.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, S.C. ile S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.