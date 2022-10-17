Tuzakla şahin avlayan 2 şahsa 25 bin lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzakla şahin avlayan 2 şahsa 25 bin lira ceza

17.10.2022 16:50
Tuzakla şahin avlayan 2 şahsa 25 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yasadışı olarak tuzakla şahin avlamaya gelen 2 kişiye, yaklaşık 25 bin lira idari para cezası yazılırken, avda kullandıkları otomobile de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yasadışı olarak tuzakla şahin avlamaya gelen 2 kişiye, yaklaşık 25 bin lira idari para cezası yazılırken, avda kullandıkları otomobile de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, ilçeye bağlı Akbayır Mahallesi kırsalında 2 kişinin tuzak kurarak yasadışı şekilde şahin avladığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, araziyi karış karış tarayarak yasadışı avlanan şahısların yerini tespit etti. 2 şüpheli, kaçak av için kullandıkları tuzaklarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede şahısların yasadışı av için Şanlıurfa'dan geldikleri tespit edildi. Şahısların, yakaladıkları şahinleri canlı şekilde sattıkları bilgisine ulaşıldı.

2 şüpheliye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan yaklaşık 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Yasadışı avda kullanılan ve piyasa değeri 80 bin liraya yakın olan otomobile de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7/24 devam edeceği; kaçak avcılığın önlenmesi için de tüm çabanın gösterileceği vurgulandı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Pompalı tüfekle vurulan genç kurtarılamadı Pompalı tüfekle vurulan genç kurtarılamadı Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladı Tanesi 50 kilo geliyor: Dev lahanaların hasadı başladı
Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzakla şahin avlayan 2 şahsa 25 bin lira ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Ankara'da gol yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 21:43:13. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzakla şahin avlayan 2 şahsa 25 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement