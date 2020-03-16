Tuzakla Saka kuşu avcılığına 10 bin TL ceza - Son Dakika
Son Dakika Yerel Tuzakla Saka kuşu avcılığına 10 bin TL ceza - Son Dakika

Tuzakla Saka kuşu avcılığına 10 bin TL ceza

6 saat önce

- Tuzakla Saka kuşu avcılığına 10 bin TL ceza Muğla'da yurt dışına çıkarılması yasak olan 12 adet Saka kuşunu tuzakla avlayan bir kişiye Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi tarafından 10 bin TL para cezası kesildi.

- Tuzakla Saka kuşu avcılığına 10 bin TL ceza

MUĞLA - Muğla'da yurt dışına çıkarılması yasak olan 12 adet Saka kuşunu tuzakla avlayan bir kişiye Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi tarafından 10 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan ilçesine bağlı kırsal Gökpınar ve Bahçeyaka Mahallesinde yol kontrolü yapan Bozarmut Jandarma Karakol ekipleri, durumundan şüphelendikleri Bodrum plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada üç kafes içinde toplam 12 edat Saka kuşu, Saka kuşlarını yakalamada kullanılan ses cihazı ile birlikte Aksa kuşlarının yakalanmasında kullanılan kauçuk ağacı öz suyu ve kükürtten imal edilmiş Ökse macunu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermesinin ardından ses cihazları, tuzaklar ve kafes içerisindeki saka kuşları teslim alındı. DKMP Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri veteriner tarafından yapılan kontrollerinin ardından Saka kuşlarından dokuzu doğal ortama bırakılırken, üçü kontrollerinin ardından bırakılacak.

Saka kuşlarını tuzak kurarak yakalayan M.Ö. isimli kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan yaklaşık 10 bin TL ceza uygulandı.

Tuzakla Saka kuşu avcılığına 10 bin TL ceza

Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
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