Son Dakika Haberleri: Tuzakla Yırtıcı Kuş Avlayan 2 Kişiye 12 Bin 488 Lira Ceza

Tuzakla Yırtıcı Kuş Avlayan 2 Kişiye 12 Bin 488 Lira Ceza

1 saat önce

ANTALYA'da canlı güvercin üzerine tuzak tertibatı kurarak Gökdoğan Kuşu avlarken suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 12 bin 488 TL ceza uygulandı.

Tuzakla Yırtıcı Kuş Avlayan 2 Kişiye 12 Bin 488 Lira Ceza, System.String[]
ANTALYA'da canlı güvercin üzerine tuzak tertibatı kurarak Gökdoğan Kuşu avlarken suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 12 bin 488 TL ceza uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü ile Aksu Emniyet Müdürlüğü av koruma ekipleri, canlı güvercin üzerine tuzak tertibatı kurulmak suretiyle Gökdoğan Kuşu avlayan 2 kişiyi yakaladı.

Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten haklarında işlem yapılan 2 kişinin, avda kullandığı 2 güvercine ve yakaladıkları Gökdoğan Kuşu'na el konuldu. Kaçak avcılara her birine kişi başı bin 665 TL idari para cezası ve yakaladıkları gökdoğan için de 9 bin 158 TL tazminat cezası olmakla birlikte toplamda 12 bin 488 TL ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, müdürlük olarak tabiatı koruma faaliyetlerine tüm ekiplerle 7 gün 24 saat devam edildiğini söyledi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

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