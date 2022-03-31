Tuzaklama ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 18 bin TL para cezası - Son Dakika
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Tuzaklama ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 18 bin TL para cezası

31.03.2022 13:03
Tuzaklama ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 18 bin TL para cezası

Erzincan'da tuzak kurarak kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak toplamda 18 bin 284 TL para cezası uygulandı.

Erzincan'da tuzak kurarak kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak toplamda 18 bin 284 TL para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ile İliç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yürütülen arazi denetimleri sırasında tuzak ile avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak 8 adet canlı kınalı kekliğe el konuldu. Yakalanan şahıslar hakkında 10 bin 284 TL idari ve 8 bin TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 18 bin 284 TL para cezası uygulandı. DKMP ekipleri tarafından yapılan açıklamada ise, denetimlerin devam edeceği ve kaçak avcılığa müsaade edilmeyeceği bildirildi. - ERZİNCAN

Tuzaklama ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 18 bin TL para cezası

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Milli Parklar, Para Cezası, Türk Lirası, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzaklama ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 18 bin TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzaklama ile kaçak avcılık yapan 4 kişiye 18 bin TL para cezası - Son Dakika
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