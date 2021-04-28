Tuzaklı-Üçpınar grup yolunda genişletme çalışması - Son Dakika

Tuzaklı-Üçpınar grup yolunda genişletme çalışması
28.04.2021 16:23
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesi Tuzaklı-Üçpınar Mahalleleri grup yolunda sathi kaplama öncesi 6 bin 600 metrelik genişletme çalışması yapıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesi Tuzaklı- Üçpınar Mahalleleri grup yolunda sathi kaplama öncesi 6 bin 600 metrelik genişletme çalışması yapıyor.
2021 yılı sonuna kadar 1450 kilometre yol yapmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 946 mahallede yolları genişleterek konforlu hale getiriyor. Yol, su ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için ekiplerin büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Fen İşleri Daire Başkanlığımızın filosuna kattığımız nitelikli ve kaliteli iş makineleri sahada çalışmaya başladı. Canik ilçemizde Tuzaklı-Üçpınar Mahalleleri grup yolunda sathi kaplama öncesi 6 bin 600 metrelik genişletme çalışması yapıyoruz. Önceliğimiz ulaşım konforu ve güvenliği" dedi. - SAMSUN
Son Dakika Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı