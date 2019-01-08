Son Dakika Haberleri: Tuzcuoğlu, Halk Ekmek Fabrikası'nda İncelemelerde Bulundu

Tuzcuoğlu, Halk Ekmek Fabrikası'nda İncelemelerde Bulundu

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Gimat'ta bulunan Halk Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Tuzcuoğlu, Halk Ekmek Fabrikası'nda İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Gimat'ta bulunan Halk Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Tuzcuoğlu, Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman ile birlikte üretim sürecini yerinde denetledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, belediye birimlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkentlilerin talep ve isteklerini dikkate alarak hizmet odaklı çalışmalarını sürdüren Halk Ekmek Fabrikası'nın özellikle ekmek israfını önleyen ürünler üreterek önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Tuzcuoğlu, şu bilgileri verdi:

"Günde 1 milyon ekmek üretim kapasitesine sahip Halk Ekmek Fabrikamızın Ankara genelinde; 420 büfesi ve 8 fabrika satış mağazası bulunuyor. Halk Ekmek aynı zamanda piyasayı regüle eden bir misyona da sahip. Bize göre çok önemli bir konu var ki o da Türkiye'de günde 4,9 milyon adet ekmek israf ediliyor. İsrafla mücadele kapsamında fire ekmeklerden çeşit çeşit ürünler üretiyoruz. Bu ürünler sayesinde hem israftan kurtuluyoruz hem de ekonomimiz kazanıyor. Halk Ekmek Fabrikamızın ekmek israfını önlemek için ürettiği çerezi yakından biliyorum. Bu tür ürünlerin yaygınlaştırılmasını, çeşitliliğinin artırılmasını çok önemsiyoruz. Bunun için de son teknolojik cihazların kullanılması gerekiyor."

"Bağımsız glutensiz üretim tesisi kurulacak"

Fabrikanın özellikle laboratuvar ve üretim bölümünde incelemeler yapan Tuzcuoğlu, gıda alerjisi olan vatandaşlar için üretilen glütensiz ürünler konusunda da ayrıntılı bilgi aldı. Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, glutensiz olarak üretilen ürünler arasında un, ekmek, kurabiye ve çerezin yer aldığını, Ar-Ge çalışmaları ile glutensiz gıdaları çeşitlendirilerek ürün yelpazesini genişletmeyi hedefledikleri anlattı. Sarıduman, fabrikada kısa bir süre içinde bağımsız glutensiz üretim tesisi kurulacağını belirterek, tesisin hizmete girmesiyle haftada iki gün üretilen glutensiz ürünlerin haftanın yedi günü üretilebileceğini söyledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Halk Ekmek, Güncel
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