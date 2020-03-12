Tuzdan üretilen aktif klor dezenfektan olarak kullanılabilecek - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Tuzdan üretilen aktif klor dezenfektan olarak kullanılabilecek - Son Dakika

Tuzdan üretilen aktif klor dezenfektan olarak kullanılabilecek

7 saat önce

Kullanılacağı yerde tuzdan üretilen aktif klor, içme-kullanma suları ile havuz sularında dezenfektan olarak kullanılabilecek.

Tuzdan üretilen aktif klor dezenfektan olarak kullanılabilecek, System.String[]

Kullanılacağı yerde tuzdan üretilen aktif klor, içme-kullanma suları ile havuz sularında dezenfektan olarak kullanılabilecek.

Biyodisal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, cerrahi el dezenfektanları, antibakteriyel ağız gargarası ve kulak damlası gibi insan hijyenine yönelik biyodisal ürünlerin izinleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca verilecek. Değişiklikle, bu ürünlerin kalitesinin ve güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Bugüne kadar yerinde üretim sistemleri Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'nde tanımlanmadığından, kullanılacağı yerde tuzdan üretilen aktif klor, içme-kullanma suları ile havuz sularında dezenfektan olarak kullanılmıyordu.

Yönetmelik değişikliğiyle, yerinde üretim yaparak aktif klor üreten sistemlere, içme-kullanma suları ile havuz sularının dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere izin verilecek.

Tuzun yerli kaynaklardan temin edilmesi ve yerinde üretilerek dezenfeksiyon yapılacak sistemlere verilecek olması nedeniyle ithalatı azalacak dezenfektanların taşınma, depolanma ve kullanımının daha güvenli olabilmesi sağlanabilecek.

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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