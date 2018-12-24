Son Dakika Haberleri: Tüzel Kişiye de Avro ve Dolar Cinsi Tahvil İhracı

Tüzel Kişiye de Avro ve Dolar Cinsi Tahvil İhracı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yatırımcılardan gelen talep üzerine, bireysel yatırımcılara sunulan avro ve doları cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde tüzel kişi yatırımcılardan da talep toplanmasına karar verildi.

Tüzel Kişiye de Avro ve Dolar Cinsi Tahvil İhracı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yatırımcılardan gelen talep üzerine, bireysel yatırımcılara sunulan avro ve doları cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde tüzel kişi yatırımcılardan da talep toplanmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırımcılardan gelen talep üzerine, 17-26 Aralık tarihleri arasında bireysel yatırımcılara sunulan avro ve doları cinsinden devlet tahvilleri için 25 ve 26 Aralık tarihlerinde tüzel kişi (5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve finansal kuruluşlar ile 6362 sayılı Kanun kapsamındaki kollektif yatırım kuruluşları hariç tüzel kişiler) yatırımcılardan da talep toplanması kararı alındı.

Bu kapsamda, söz konusu senetler yine 28 Aralık 2018 Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:10 Kaynak: AA

Aralık, Ekonomi
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