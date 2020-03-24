Tuzhurmatu'daki DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tuzhurmatu'daki DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı.

Tuzhurmatu'daki DEAŞ operasyonunda 4 kişi yakalandı, System.String[]

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı.

Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin Tuzhurmatu ilçesinin güneyindeki Çay Köyü'nde bulunan bir eve baskın düzenlediğini söyledi.

Ali, baskında aralarında 2014'te cezaevinden kaçtığı öğrenilen bir kişinin de bulunduğu 4 DEAŞ unsurunun yakalandığını ifade etti.

Tuzhurmatu Polis Müdürü ayrıca yapılan ilk sorgularının ardından bu kişilerin mahkemeye sevk edildikleri bilgisini verdi.

Türkmen nüfusun yoğun olduğu Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde, geçen hafta DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen üç saldırıda 4'ü çocuk 13 kişi yaralanmıştı.

Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçiren DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Polis, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:08 Kaynak: AA

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