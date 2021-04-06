TUZKAM pandemide iş sahibi yapmaya devam ediyor - Son Dakika

TUZKAM pandemide iş sahibi yapmaya devam ediyor

06.04.2021 17:06
TUZKAM pandemide iş sahibi yapmaya devam ediyor, System.String[]

Pandemi döneminde Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM) aracılığı ile bir kapı üretim tesisinde iş sahibi olan Muhammed Mustafa Öz mutluluğunu anlattı.

Pandemi döneminde Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM) aracılığı ile bir kapı üretim tesisinde iş sahibi olan Muhammed Mustafa Öz mutluluğunu anlattı. Bu zamana kadar TUZKAM'ın işe yönlendirdiği 28 bine yakın kişilerden sadece bir tanesi olan ve kısa bir süre içerisinde iş sahibi olan Muhammed, iş arayanlara ilk önce Tuzla Belediyesi İstihdam Merkezine müracaat etmelerini önerdi.

İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinde 5'ine ev sahipliği yapan ve dünyanın en önde gelen grup şirketlerine ev sahipliği yapan Tuzla'da iş arayan ile işveren arasında İstihdam köprüsü kuran Tuzla Belediyesi İstihdam Merkezi, İŞKUR iş birliğinde pandemi koşullarına rağmen işe yönlendirmelere devam ediyor. Bu zamana kadar iş için başvuran 28 bine yakın kişiyi işe yönlendiren TUZKAM, düzenlenen toplu iş görüşmeleri, işe yönlendirmeler ve mesleki yeterlilik kursları ile istihdamın merkezi konumunda. Pandemi döneminin etkisiyle uzun süre iş arayan Muhammed Mustafa Öz de TUZKAM ile iş sahibi olan binlerce vatandaştan bir tanesi. TUZKAM'ın özel bir kapı üretim firması için iş görüşmesine yönlendirdiği Muhammed Mustafa Öz, inşaat şefi olarak girdiği işteki 2 ayını anlattı. Muhammed, iş arayan tüm vatandaşların TUZKAM'a kaydolmalarını önerdi. Muhammed Mustafa Öz, " Yaklaşık ikinci ayımı doldurmak üzereyim. Bu süreç benim İstanbul'a gelmem ile başladı. İstanbul'a geldiğim zaman kendi okuduğum alan ile ilgili sektörde işe başlamak istemem ile başladı. Bu sektörde yeni olduğum için işi öğrenmek konusunda yardımcı olacak tanıdıklarım yoktu. Bizzat Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne başvurdum. TUZKAM'A başvurduğum zaman buradan bana olumlu dönüş sağlandı. Buraya başlamak nasip oldu. Burada da halimden gayet memnunum" dedi.

"İŞ ARAYANLARIN İLK BAŞVURACAĞI YERE TUZKAM OLMALI"

Gençlerin önünü açtığı için ve iş bulma konusunda bütün ekibini seferber ettiği için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Muhammed Mustafa Öz, "Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne başvurdum. Buradan olumlu bir şekilde dönüş sağlandığı için burada iş bulabildim. Bir buçuk ay içerisinde işe başladım. Yeni başvuracak adaylara öncelikle TUZKAM'a güvenmelerini tavsiye ederim. Gerçekten çok yardımcı oluyorlar Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya bu konuda çok teşekkür ederim. Bizim gibi gençlerin önünü açtığı ve yardımcı olduğu için. Çünkü gerçekten üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulmak ve bu konuda kendini geliştirebilmek gerçekten çok zor" dedi.

"TUZLA BELEDİYESİ'NİN ÇOK GÜZEL BİR YÖNTEM TEKNİĞİ"

Muhammed'i pandemi döneminde istihdam eden şirketin yöneticisi Atilla Topuz," Çok güzel bir uygulama. Genel olarak baktığımız zaman bizim vaktimiz yok. Gelecek arkadaşlar ile ilgilenmeye ve sohbet etmeye. Bu anlamda Tuzla Belediyesi'nin çok güzel bir yöntem tekniği. Gayet başarılı buluyorum. Diğer işletmeler bizim gibi haberdar mı bilmiyorum ama haberdar olurlar ise onlar için de çok faydalı teşkil edeceğini düşünüyorum" dedi.


TUZKAM pandemide iş sahibi yapmaya devam ediyor
TUZKAM pandemide iş sahibi yapmaya devam ediyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZKAM pandemide iş sahibi yapmaya devam ediyor - Son Dakika


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