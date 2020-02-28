Tuzla açıklarında gemi kazasında yan yatan gemi havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuzla açıklarında gemi kazasında yan yatan gemi havadan görüntülendi - Son Dakika

Tuzla açıklarında gemi kazasında yan yatan gemi havadan görüntülendi

15 dakika önce

Tuzla açıklarında şiddetli yağış ve lodos nedeniyle sürüklenen Clavigo isimli gemi başka bir gemiye çarptı.

Tuzla açıklarında gemi kazasında yan yatan gemi havadan görüntülendi, System.String[]

Tuzla açıklarında şiddetli yağış ve lodos nedeniyle sürüklenen Clavigo isimli gemi başka bir gemiye çarptı. Gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. Yan yatan gemiler ve mürettebatın kurtarılması fotoğraflara yansıdı. Öte yandan yan yatan gemi havadan görüntülendi.

Tuzla açıklarında dün akşam saatlerinde yaşana olayda, lodos ve şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkan Clavigo isimli gemi, Dede isimli bir gemiye çarptı. İki gemi de çarpışmanın etkisiyle yan yatarak su almaya başladı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gemilerde bulunan toplam 13 mürettebat ekipler tarafından kurtarıldı.

Yan yatan gemilerdeki mürettebatın Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince kurtarılma anları fotoğraflara yansıdı.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan Clavigo isimli gemi ise drone ile görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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