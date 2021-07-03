Tuzla açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 1 kişinin bulunduğu teknenin Tuzla Balıkçı Barınağı'na çekildiği bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabında yapılan paylaşımda, makine arızası nedeniyle Tuzla açıklarında sürüklenen, içinde 1 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki teknenin KIYEM-3 botu tarafından yedeklendiği belirtildi.
Paylaşımda, teknenin Tuzla Balıkçı Barınağı'na emniyetle çekildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tuzla açıklarında sürüklenen 8,5 metrelik tekne kurtarıldı - Son Dakika