TUZLA ASKERİ ALANDA YANGIN (2) - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/ TUZLA'da bulunan askeri alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor.

Tuzla, İstasyon Mahallesi, Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yangında patlamalar olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler