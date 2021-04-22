Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden 23 Nisan'a özel "100. Yıl Marşı" klibi - Son Dakika

Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920'nin yüzüncü yılına özel marşı piyano eşliğinde seslendirerek, klip hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde bulunan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtmak için marşı koro halinde seslendirmeye karar verdi.

Müzik öğretmenleri Ümran Kocakır'ın piyano ile eşlik ettiği marşı okuyan öğrenciler için özel video klip hazırlandı.

Öğretmen Kocakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibi, pandemi döneminde okullara gelemeyen öğrencilere moral olması için hazırladıklarını söyledi.

Bayram coşkusunu ve ruhunu adeta kliple taçlandırmak istediğini dile getiren Kocakır, "Klibi, bugün okulumuzun sosyal medya kanallarında yayınlamayı planlıyoruz. Umarım izleyenler de öğrencilerimizin bu çabasını takdir ederler." dedi.