Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Çanakkale'ye özel klip - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Çanakkale'ye özel klip

17.03.2022 14:26

Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında hazırlanan özel videoda Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında hazırlanan özel videoda Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yaşatmak ve şehitleri anmak isteyen öğrenciler, müzik öğretmenleri Ümran Kocakır'ın rehberliğinde özel bir klip hazırladı.

Klipte, cephedeki sahneleri başarıyla oynayan öğrenciler, Çanakkale Türküsü'nü piyano eşliğinde seslendirdi.

Öğretmen Kocakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibin çocuklar için çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Çanakkale Zaferi'nin duygusunu özveriyle icra ettiklerini dile getiren Kocakır, "Klip, 18 Mart'ta Tuzla Atatürk İlkokulu sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. İzleyenlerin çocuklarımızın bu çabasını takdir edeceklerinden eminiz." ifadelerini kullandı.

Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Çanakkale'ye özel klip
Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Çanakkale'ye özel klip
Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Çanakkale'ye özel klip

YORUMLAR
500
Öğrencilerden 'Çanakkale' klibi Öğrencilerden 'Çanakkale' klibi İlkokul öğrencilerinden 18 Mart şehitlerine duygulu anma İlkokul öğrencilerinden 18 Mart şehitlerine duygulu anma İlkokul birinci sınıf öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu İlkokul birinci sınıf öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Çanakkale'ye özel klip - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Olumsuz hava şartları otomobil yüklü gemiyi İran açıklarında batırdı!
15:42 İETT ulaşıma zam yapılacağını duyurdu: Yeni rakam yüzde 50'nin altında olmayacak
15:28 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana Nalan'ın sırrını öğreniyor
15:21 İtfaiye amirinin annesi yangında hayatını kaybetti!
15:17 Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Baş şüpheli Zeynal A. iki yıl sonra gözaltına alındı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru, faiz ve enflasyon açıklaması: Geçiş sürecinin bedellerini yaşıyoruz
15:12 Mahkum bu akşam ekranlarda! Sinyor sonunda ortaya çıktı, tozu dumana katmaya geliyor!
15:10 Bahar Candan, görüntülerini çeken kişiden şikayetçi oldu!
15:04 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Hakan, Züleyha ile görüşmek için çılgın bir plan yapıyor!
15:03 Son anket: Millet ile Cumhur ittifakları arasında fark artıyor, AK Parti ile CHP arasındaki fark azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 15:51:25. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Çanakkale'ye özel klip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement