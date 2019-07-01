Son Dakika Haberleri: - Tuzla Aydınlı'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
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- Tuzla Aydınlı'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

1 saat önce

- Tuzla Aydınlı'da ormanlık alanda yangın çıktı.

- Tuzla Aydınlı'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
İSTANBUL - Tuzla'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangına ilk olarak vatandaşlar sopalar ve ağaç dallarıyla müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Tuzla Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle çevreye yayılan dumanı fark eden vatandaşlar, yangını ellerindeki sopalar ve ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı. Ardından olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
- Tuzla Aydınlı'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
İtfaiye, Aydınlı, Tuzla, 3. Sayfa
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