Tuzla Belediye Başkan Adayı, Seçim Çalışmaları Kapsamında Projelerini Açıkladı

'Bu kenti birlikte yöneteceğiz. Oylar Güzel Adam'a' sloganı ile yola çıkan CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy'a ilgi büyüktü.

Yoğun katılımın olduğu tanıtım toplantısına çok sayıda vatandaş katılırken, CHP Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla, ilçe yönetim kurul üyelerinin yanı sıra, CHP Tuzla Belediye Meclis Üyesi aday adayları, İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı Recep Karaot ve ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyesi aday adaylarının yanı sıra çok sayıda partili ve davetli katıldı.

En büyük hedefi 25 yıllık sevdası doğup büyüdüğü Tuzla ilçesinin 17 mahallesine hizmet etmek ve tüm halkta birlik beraberlik bilincini oluşturmak olan Gürsoy, Tuzla'nın geleceğini değiştirecek olan projeleriyle yoluna sağlam adımlarla devam ediyor.