Tuzla Belediye Başkanı 20 bin sosyal konutun yapılacağı alanda: Ülke ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı 20 bin sosyal konutun yapılacağı alanda: Ülke ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak

17.09.2022 11:20

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesine yoğun ilgisi devam ederken İstanbul'da yapılacak 50 bin konutun 20 binden fazlası Tuzla'da inşa edilecek. Konutların yapılacağı alana giden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bu hizmet halkası eşsiz bir sosyal devlet uygulamasıdır. Konut projeleri 250'nin üzerinde sektörü harekete geçirdiğinden ülke ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. İlk etapta yapılacak 250 bin konutun 50 bini İstanbul'a, bunlardan da 20 bin 920 adeti Tuzla'ya yapılacak.

"EŞSİZ BİR UYGULAMA"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Konaşlı mevkiine yapılacak sosyal konut alanında incelemelerde bulundu. Başkan Yazıcı burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konut projesi dünyanın en sosyal devletinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunun bir kez daha ilanıdır. İstihdam odaklı ekonomik politikalar, üniversite öğrencilerimiz için açılan yurtlar, asgari ücret düzenlemeleri, tarımsal ürün destekleri ve onlarca sosyal uygulamaya eklenen bu hizmet halkası eşsiz bir sosyal devlet uygulamasıdır. Sosyal devlet olduğunu iddia eden pek çok devletin hayal bile edemeyeceği bu büyük işe imza atan ülkemle, devletimle, hükümetimizle ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyorum" dedi.

İstanbul'daki 50 bin sosyal konutun 20 bini Tuzla'da yapılacak

250'DEN FAZLA SEKTÖR HAREKETLENECEK

İlan edilen "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile 750 bin konut ve 50 bin iş yeri yapılacağını, konutların 20 bininin Tuzla'da yapılacak olmasından heyecan duyduklarını ifade eden Başkan Yazıcı, "Şehit yakını ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve daha önce ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan bu imkan tüm Türkiye için çok sayıda faydayı da beraberinde getirecek. Pandemi ve küresel ekonomik kriz nedeniyle konut üretimindeki daralmanın etkisiyle yükselen ev fiyatları ve kiralar kontrol altına alınacağından, proje hem konut alacaklara hem kiracılara fayda sunacak. On binlerce vatandaşımız istihdam imkanı bulacak. Konut projeleri 250'nin üzerinde sektörü harekete geçirdiğinden ülke ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak. Bizi en çok heyecanlandıran ise Tuzla'nın parlayan yıldızının daha da parlayacak olması" dedi.

İstanbul'daki 50 bin sosyal konutun 20 bini Tuzla'da yapılacak

"TUZLAMIZ ARTIK EN PARLAYAN YILDIZ"

Yazıcı, "Tuzla'mızda 20 bin 920 konutun yapılması demek yeni bir şehir kurulması demek. Halihazırdaki şehrimizle bu yeni şehri biz entegre edeceğiz. Artık Tuzla İstanbul'un parlayan yıldızı değil, en parlayan yıldızı olacak. Eminim ki hali hazırda bulunan şehrimize, yeni oluşacak şehrimizin de ulaşım, alt yapı dahil olmak üzere en iyi şekilde entegrasyonunu sağlayacak hem ülkemizin hem İstanbul'un hem de Tuzla'nın kazanacağı muhteşem bir projedir. Bu projeyi bir fırsat olarak değerlendirmek ve Tuzla'yı İstanbul'un görkemli şehir merkezlerinden birine dönüştürmek arzusundayız. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı 20 bin sosyal konutun yapılacağı alanda: Ülke ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak - Son Dakika

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