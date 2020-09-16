Tuzla Belediye Başkanı darp edilen yaşlı adamı ziyaret etti - Son Dakika

Tuzla'da dün bir sitede çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, çekime izin vermeyen mahalle sakini 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış; Sezai, yaşlı adamı darp etmişti. Yaşanan olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai'yi ifadeye çağırdı. Ardından Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaşlı adamı ziyaret etti. Olayla ilgili bilgiler alan Yazıcı, Hüseyin Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

- İstanbul