İstanbul'da bütün ilçelere örnek olacak proje! Lise öğrencileri 2 haftada tamı tamına 23 ton atık topladı - Son Dakika
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İstanbul'da bütün ilçelere örnek olacak proje! Lise öğrencileri 2 haftada tamı tamına 23 ton atık topladı

03.01.2023 14:55

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından karbon ayak izini düşürme, küresel ısınmanın yavaşlatılması ve daha yaşanabilir bir dünya için başlatılan 'Sıfır Atık Ligi'nde lise öğrencileri ilk iki hafta 23 ton atık topladı.

Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte lise öğrencilerinin geri dönüşüm, karbon ayak izini düşürme, küresel ısınmanın yavaşlatılması konularında farkındalığını artırmak için Türkiye'de bir ilk olan ödüllü 'Sıfır Atık Ligi' yarışması düzenledi. Yarışma kapsamında, gençler 5 kişilik takımlar halinde 5 hafta boyunca topladıkları atık karşılığında puanlar toplayarak büyük ödüller kazanmaya hak kazanacaklar.

İKİ HAFTADA 23 TON ATIK TOPLANDI

Aralık ayının ikinci haftası başlayan yarışmada iki hafta geride kaldı.Tuzlalı liseli öğrenciler, yarışmanın birinci haftasında plastik, metal ve cam ambalaj topladılar. İkinci hafta ise kağıt, karton ve kitap topladılar. Venedik ödüllü yarışmada kıyasıya yarışan öğrenciler ilk hafta 5,5 ton, ikinci hafta ise 18 ton atık topladılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, öğrencilere destek vermek amacıyla toplanan atıkların teslim alındığı alana giderek gayretlerinden dolayı gençleri tebrik etti.

İstanbul'da bütün ilçelere örnek olacak proje! Lise öğrencileri 2 haftada tamı tamına 23 ton atık topladı

"DAHA TEMİZ KAYNAKLAR BIRAKMAK ZORUNDAYIZ"

Yarışmaya katılan öğrencilere yaptıkları işin ne kadar kıymetli olduğunu anlatan ve gençlerle bir süre sohbet eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Dünyada artık karbon ayak izimizi azaltmak zorundayız. Sera gazı etkisi yapan tüm kimyasallarla üretim yapan tesislerde dünyanın ekolojik dengesini ve sera gazı etkisini artıracak olan tüm üretim bantlarını, üretirken ve tüketirken karbondioksit emisyonuna dikkat edilmesi gereken bir dünyada yaşıyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam ve dünya için gelecek nesillere daha temiz hava, daha temiz kaynaklar bırakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bütün ilçelere örnek olacak proje! Lise öğrencileri 2 haftada tamı tamına 23 ton atık topladı

"GENÇLERİMİZ BÜYÜKLERİNE ÖRNEK OLUYORLAR"

Başkan Yazıcı, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı sıfır atık çalışması ve dünyada 30 Mart tarihinde kabul edilen Sıfır Atık Günü bizim için çok kıymetli. Gençlerimiz ile beraber Tuzla'da bu farkındalığı en iyi şekilde oluşturabilmek için yarışıyoruz. Bu kategorilerin ilkinde 5,5 ton plastik toplandı. Plastikler doğaya ve denizlere karıştığında yağmurla beraber tüm gıdalara, flora ve faunaya, tüm hayvanların ve bitkilerin yapısına girebiliyor. Dolayısıyla plastiğin mutlaka geri dönüşüme alınması lazım. Hemen peşinden ikinci haftada kağıt ve kağıt ürünleri topladılar. Bunun içerisinde koliler, kullanılan çantalar veya defter gibi tüm kullanılan kağıt ürünleriyle de 18 ton kağıt toplanması gurur verici. Ben yarışmaya katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu yarışta hem kendilerini, hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakırken, şu anda büyüklerine de büyük örnek oluyorlar. Bu farkındalığı oluşturdukları için gençlerimizi tebrik ediyorum. Dünya artık 23,5 ton daha dengeli diyebiliriz" dedi.

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Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da bütün ilçelere örnek olacak proje! Lise öğrencileri 2 haftada tamı tamına 23 ton atık topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bütün ilçelere örnek olacak proje! Lise öğrencileri 2 haftada tamı tamına 23 ton atık topladı - Son Dakika
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