Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Tuzla'daki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Tuzla'daki yangına ilişkin açıklama

29.04.2022 16:28
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Tuzla'daki yangına ilişkin açıklama

Tuzla'da bir fabrikada yaşanan büyük çaplı patlamanın ardından yangın çıktı.

Tuzla'da bir fabrikada yaşanan büyük çaplı patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 3 işçi hayatını kaybederken 9 işçi de yaralandı. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yaşanan bu olayda 9 tane yaralı var ama 3 tane arkadaşımızın maalesef vefat ettiklerini burada şimdi öğrendik. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Tuzla'da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alevlere teslim oldu. Olayda 9 işçi yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da olay yerine gelerek incelemede bulundu. İncelemenin ardından açıklamada bulunan Başkan Yazıcı, "Kimyacılar Sanayi Sitesi önünde bulunduğumuz fabrikada patlamalar yaşandı. Patlama sonrası diğer fabrikalara da sıçramalar yaşandı. Büyük bir alana cam parçaları ve diğer materyaller fırladı. Yaşanan bu olayda 9 tane yaralı var ama 3 tane arkadaşımızın maalesef vefat ettiklerini burada şimdi öğrendik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok ciddi bir patlama, itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı Tuzla'da Fabrika Yangını: 3 Kişi Hayatını Kaydetti 9 Kişi de Yaralandı Son dakika haber: /havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı Son dakika haber: /havadan fotoğraflarla// Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı

Yangın, Mevla, Tuzla, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Tuzla'daki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Tuzla'daki yangına ilişkin açıklama - Son Dakika
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