Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Ey Konaşlı sakinleri, 5 binlik plan yapma yetkisi Büyükşehirde" - Son Dakika

Tuzla Belediye Meclis görüşmelerinin ikinci oturumunda söz alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevkii'nde TOKİ'nin yaptığı imar planının dışında kalan alanlar için, 5 binlik plan yapma yetkisinin İBB'de olduğunu belirterek, "Sizin Belediye Başkanı'na laf söylemek dışında başka hiçbir niyetiniz yok. Vatandaşın iyiliği için mücadele edin. Seçilmiş olmak demek büyük bir vebaldir. İş yapın, iş yapmaya, iş yaptırmaya çalışın. Tuzla Belediye binasının önünde 5 binlik plan için toplanmak cehalettir. Bunu toplayan ve mesajı çeken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe teşkilatıdır" dedi.

Tuzla Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantıları tamamlandı. Tuzla Belediye Binasının içerisinde bulunan Meclis Salonunda gerçekleştirilen görüşmelerinin ikinci birleşiminde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcı, Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi Konaşlı Bölgesi'nde TOKİ'nin yaptığı imar planının dışında kalan alanlar için, plan yapma yetkisinin İBB'de olduğunu belirtti. CHP Tuzla İlçe Başkanlığı'nın Konaşlı halkını siyasi malzeme olarak kullandığını belirten Başkan Yazıcı, geçtiğimiz günlerde Tuzla Belediye Binasının önünde yapılan ve Konaşlı halkını temsilen siyasilerin katıldığı eylemi de CHP'nin düzenlediğini belirtti.

5 binlik imar planı için İBB'ye yazı yazdıklarını belirten Başkan Yazıcı, Konaşlı sakinlerine CHP ve İYİ Partilileri şikayet ederek, "Buradan Tuzla ve Konaşlı sakinlerine sesleniyorum; Tuzla Belediyesi'nin alakası olmayan bir konu yüzünden sizi oraya getirmek, sizin için yaptığımız mücadeleleri bir kenara bırakıp, sizi siyasi bir malzeme yapmaktır. Allah rızası için kendinizi kullandırmayın. Biz sizin arkanızdayız" dedi.

"Konaşlı halkını belediye önüne toplayan ve mesajı çeken CHP ilçe teşkilatıdır"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "7'inci ayın 12'sinde İBB'ye yazmışız. Demişiz ki; 'Burada 5 binlik plan yapılsın'. Gördünüz mü bunu? Size konuşan daire başkanı bundan bahsetti mi? Eminim bahsetmiştir ama işinize gelmemiştir. Çünkü gelip Belediye Başkanı'na laf söylemek dışında başka hiçbir niyetiniz yok. Vatandaşın iyiliği için mücadele edin. Şurada seçilmiş olmak demek büyük bir vebaldir. İş yapın, iş yapmaya, iş yaptırmaya çalışın. Tuzla Belediye binasının önünde 5 binlik plan için toplanmak cehalettir. Bunu toplayan ve mesajı çeken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe teşkilatıdır" diye konuştu.

"Tuzla Belediyesi'nin yetkisi olmadığı bir konuyu gündeme getirmek vatandaş ile dalga geçmektir"

Tuzla Belediye Binası önünde yapılan eylem için mesaj atanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe teşkilatı olduğundan haberi olmayan Tuzla Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Düzgün Acar, Başkan Yazıcı'ya, 'Kanıtınız var mı?' diye sordu. Bunun üzerine Başkan Yazıcı, bu soruyu beklediğini belirterek, "Mesajı okuyayım. Değerli basın emekçileri, Konaşlı Mahallesi Gecekondu Alanı İmar Planlarına rağmen, TOKİ'nin imar planını çıkartarak kendilerini mağdur ettikleri iddiasına yönelik Konaşlı Mahallesi mağdurları, Tuzla Belediyesi önünde toplanarak bir açıklama yapacaktır. Bu kapsamda iletişim bilgilerinizi bizden istediler. Biz de sizinkileri verdik. Tuzla CHP İlçe Başkan Yardımcısı. CHP bir organizasyon yapıyor. İyi Parti de bir şey yaptığını sanıyor. Hiçbir derde deva olmayanlar ne geçmişten ne de gelecekten haberi olmayanlar, körler sağırlar birbirini ağırlar toplantı yapıyorsunuz. Ayıptır. Bir defa Tuzla Belediyesi'nin yetkisinde olmayan bir konuyu gündeme getirmek vatandaşla dalga geçmektir" dedi.

"Sadece yerel basına malzeme olmak için Tuzla Belediyesi'nin yetkisi dahilinde olmayan bir konuyu konuşuyorsunuz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla halkına ve özellikle Konaşlı halkına sesleniyorum. Lütfen siyasi malzeme edecek başka bir şey bulamayan muhalefetin, başka bir şey bulamadıkları için 2'de 1 kaşıdıkları 726 parselde ve Konaşlı'daki arkadaşlar, bir bilenle konuşun. Siyasi kimlikler ile konuşmayın. İlçe başkanını davacı yaptırmayın. Siyasi parti başkanları ile belediyenin önünde dizilmiş olan, bu mecliste açık açık konuşulan konuları bile ne anlatıyorsunuz ne söylüyorsunuz, sadece yerel basına malzeme olmak için Tuzla Belediyesi'nin yetkisi dahilinde olmayan bir konuyu konuşmak vatandaşı kullanmaktır, eğer ki oraya gelen vatandaş ise. Ben biliyorum onların kim olduğunu. Siz kendiniz söylüyorsunuz. Siyasi parti ilçe başkanları, eski siyasiler, CHP basına duyuru yapmış. CHP siyaset yapıyor. Siz de alet oluyorsunuz" diye konuştu.

"Üst ölçekli planların yetki ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine aittir"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu'nun 7'inci maddesine göre, üst ölçekli planların yetki ve sorumluluğu büyükşehir belediyesine aittir. Nitekim, tarafımızca bir yıldır uygulanmayanlar da tekrar büyükşehir tarafından yapılabilir. Kaldı ki, buna benzer çalışmalar İBB tarafından da yapılmıştır. Geçen mecliste bir arkadaşımız gecekondu önleme bölgelerinde plan olmaz diyor. Gecekondu önleme bölgesi ile ilgili daha 4 ay önce İBB Komisyonu'na girmiş olan bir plan var. Bizim Şelale Parkımızın hemen arkasındaki bir plan. Komisyonda bekliyor. İBB Meclis Üyesisiniz haberiniz bile yok. Gecekondu önleme bölgesinde plan yapılabilir. Sadece şu yapılır. Kuruma sorulur ve denir ki; 'Burada bir plan yapıyoruz. Ne diyorsunuz'. Eğer ki TOKİ derse ki; 'Gecekondu önleme bölgesi yapamazsınız', yapamazsınız. Biz zaten TOKİ'den almışız. Demişiz ki; 'Konaşlı Bölgesi'nde plan dışarısına çıkardığınız bu alanlar, planlanmamış olan Konaşlı Halkı'nın isteği takdirde dışarıda bıraktığınızı planlarda itirazda ekleyin dedik. TOKİ dedi ki;' Ben bunu eklersem, 1,20-1,25 gibi bir oran ekliyorum. Dolayısıyla 1,75'i geçersem benim planım bozulur. O yüzden bunu yerele bırakıyorum'. Bu ne demektir? 5 binlik projeyi büyükşehir yapsın, biz de bunun üzerine yazıyı aldık İBB'ye yazdık" dedi. - İSTANBUL