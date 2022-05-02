Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: İyilik Şampiyonası'nda gençlerin yeni görevi 'Toplu Mesaja Hayır' - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: İyilik Şampiyonası'nda gençlerin yeni görevi 'Toplu Mesaja Hayır'

02.05.2022 17:03
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: İyilik Şampiyonası'nda gençlerin yeni görevi 'Toplu Mesaja Hayır'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul'da devam eden İyilik Şampiyonası kapsamında 'Hadi Gülümse' ve 'Gülümseten Kutu' görevlerinden sonra Ramazan Bayramının ruhuna uygun yeni görevi duyurdu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul'da devam eden İyilik Şampiyonası kapsamında 'Hadi Gülümse' ve 'Gülümseten Kutu' görevlerinden sonra Ramazan Bayramının ruhuna uygun yeni görevi duyurdu. Yazıcı, toplu mesaj atmanın ilişkileri zayıflattığını ifade ederek sosyal medya üzerinden 'Toplu Mesaja Hayır' kampanyası başlattı.

Tuzla Belediyesi'nin İstanbul'dan başlattığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye geneline yayılacak 'İyilik Şampiyonası' verilen yeni görevlerle devam ediyor. Bin takımdan oluşan 4 bin genç, Hadi Gülümse, Gülümseten Kutu ve 23 Nisan görevlerini başarıyla tamamladı. Yarışmacılara 4'ncü görevini sosyal medya hesabından duyuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gençlere toplu mesaj yerine 10 kişiye birebir mesaj ve 10 kişiye bayram ziyareti yapılmasını teşvik etti.

"BİR YAKININIZI, BİR BÜYÜĞÜNÜZÜ ZİYARET ETMENİZİ İSTİYORUZ"

Başkan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Toplumsal manada kalıcı daha iyi ve sosyal ilişkileri kurabilmemiz için toplu mesaj çekmenin iletişimi zayıflattığını düşünüyoruz. O nedenle yeni görevimizin ilk ayağında "Toplu Mesaja Hayır" diyerek, direk mesaj ile kişiye özel mesaj gönderip bu mesajları da bize iletmenizi istiyoruz. Gençlerimizin 10 tane güzel mesajını bekliyoruz. Bu görevin ikinci ayağı olarak ise bir yakınınızı, bir büyüğünüzü ziyaret edip o ziyaretten fotoğrafınızı da göndermenizi istiyoruz" dedi.

İYİLİK ŞAMPİYONASI NEDİR?

İyilik Şampiyonası'nda 4 bin genç kurduğu bin takım ile her hafta tanımlı görevlerde yarışıyor. Haftalık olarak ilan edilen görevleri yerine getiren gençler, gösterdikleri performans doğrultusunda puanlar alıyor. Bu kapsamda ilk görev olan 'Gülümseten Fotoğraf' yarışmasında 300 bin fotoğraf çekildi. İkincisi 'Gülümseten Kutu' görevinde içerisinde çocuk oyuncağı, kıyafet ve çeşitli hediyelerden oluşan 2 bin 200 koli ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla buluşturuluyor. Üçüncü görevde ise ülkemizde bulunan yabancı turistlere 23 Nisan'ı anlatan kitaplardan oluşan bir seti kendi ülkelerinde bir çocuğa hediye etmeleri istendi. 3 ay sürecek yarışmada en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacaklar. Kazanılan her puan sonrasında dereceye giren takımların yarışmacıları yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere yüzlerce farklı ödülden yararlanabilecekler.


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İstanbul, İyilik, Medya, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: İyilik Şampiyonası'nda gençlerin yeni görevi 'Toplu Mesaja Hayır' - Son Dakika


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