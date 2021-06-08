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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü

08.06.2021 17:47
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü, System.String[]

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Türkan Yazıcı'nın cenazesi Tuzla'nın İstasyon Mahallesi Çiçekçiler Camisi'nde 09.06.2021 Çarşamba (yarın) günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı'na defnedilecek. 71 yaşında olan Türkan Yazıcı, 3 çocuk annesiydi.

"Şüphesiz Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz"

Annesine bağlılığı ile bilinen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yazıcı, "Canından can bulduğum Annem Cenab-ı Hak'kın rahmetine rücu etti. Şüphesiz Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz, kavuşacağız. Rabbimden anneme rahmet niyaz ediyorum. Dileğim dostlarımın duasıdır. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" dedi. - İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara, Mevla, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü - Son Dakika


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