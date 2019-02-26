Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Olayın Sabotaj Olduğunu Düşünüyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İçmeler Mahallesi'nde yayılan kimyasal koku hakkında konuşarak, olayın bir sabotaj olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İçmeler Mahallesi'nde yayılan kimyasal koku hakkında konuşarak, olayın bir sabotaj olabileceğini düşündüğünü belirtti.



Sabah saatlerinde Tuzla'da İçmeler Mahallesi'nde çevre sakinleri kimyasal koku yayıldığını fark etmişti. Olay yerine gelen itfaiye ve İSKİ ekipleri kokunun kaynağının kanalizasyon hattına bırakılan kimyasal atıktan oluştuğunu tespit etti. Olay yerine gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı incelemeleri yerinde takip etti. Olayla ilgili açıklama yapan Yazıcı; " İstanbul'da 950 mahalle varsa herhangi bir mahallede rögar kapağını açıp döküldüğünde olabilecek bir sorun bir aksilikten bahsediyorum. Yerleşim yeri içerisindeki iki sokağını kapsayacak bir lokal hadise, rögar kapağı açılmış içine dökülmüş, sanayi bölgesinde olsa sanayiden kaynaklandığını düşüneceğim ama burada mahallede ilk defa böyle bir şey oldu. İSKİ yetkilileri de çok ilginç buluyorlar onlar da suç duyurusunda bulunacak. Biz de bulunduk. Bu dediğim gibi her mahallede olabilir Moda'da da olabilir. Bunun bir komplo olduğunu düşünüyorum, sabotaj olduğunu düşünüyorum ya da çok aptalca bir hareketten başka bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunun başka bir izahı olamaz çünkü mahallede rögar kapağının açılıp dökülmesi, binlerce kapaktan bir tanesi olabilirdi. Bu bölgede 3 tane arıtma bölgesi var 3 tane gölet var ama mahalle içerisinde bir rögar kapağının açılıp da içine bir şey atılması akla ziyan. Alınan numuneler inceleniyor, neden kaynaklanabildiğine ve atığın hangi kimyasal sektörde kullanıldığına bakılıyor. Şu ana kadar 3 hasta başvurusu var ikisi yetişkin biri de çocuğundan şüphelenmiş, ayakta tedavi oldular. Hayati tehlikeleri yok" dedi. - İSTANBUL

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