Tuzla Belediyesinin konaklamalı eğitim programları Kızılcahamam'da yapıldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesinin gelenekselleşen konaklamalı eğitim programları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen iki yıllık aradan sonra yeniden yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam'da tüm belediye çalışanlarının katılımıyla düzenlenen program iki grup halinde tamamlandı.

Belediye çalışanları, 2021 yılının değerlendirmesi ve 2022 yılının planlanması niteliğini de taşıyan programda iki gün süreyle mesai arkadaşlarıyla birçok eğitim programı ve etkinliğe katılarak stres attı.

Programda personelle fikir alışverişinde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2021'in değerlendirmesinin ardından yıl içerisinde başarılı olan personelleri ödüllendirerek teşekkür etti.

Belediye personelleri de Yazıcı'ya annesi ve eşinin olduğu bir fotoğrafın NFT'sini hediye etti.

"Biz bir aileyiz"

AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığından itibaren her yıl, çalıştığı tüm ekibi 2 gün de olsa moral ve motivasyon kamplarıyla bir araya getiren Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, vatandaşa yapılan hizmetin öneminde değindi.

Yazıcı, "2022 yılı Konaklamalı Eğitim Programı"nı iki grupla 2 hafta sonuna sığdırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük bir aile olarak geçmişten gelen bir geleneksel buluşmalarımızdı. 2019 seçimleri ve pandemi döneminde bu buluşmaları gerçekleştirememiştik. Şimdi tekrar başlattık. Biz, Tuzla'da patronumuz olan Tuzla halkına, en iyi hizmeti üretebilmek için senede bir defa da olsa bir araya geliyoruz. Bu şekilde kendimizi 'check' ediyoruz. Kendimizi ölçme ve değerlendirmeler ile eksiklerimizi görüyoruz. Geleceğe dair nasıl adım atmamız gerektiğini birlikte paylaşıyoruz. Dolayısıyla ben, çalışma arkadaşlarıma 'Biz bir aileyiz' demek istiyorum. Tuzla gibi büyük bir ilçenin, güzel hizmetler üretmenin keyfini birlikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini gördüğümüzde bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikte güzel ve muhteşem işler başardık."